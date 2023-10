NED vs BAN: विश्वकप में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से मात दी, पॉल वैन मीकेरेन ने झटके 4 विकेट

Highlights नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 230 रनों का लक्ष्य रखा था जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 42.2 ओवर में 142 रन पर सिमट गई नीदरलैंड्स के कप्तान ने जहां 68 रन बनाए, वहीं मीकेरेन ने 23 रन देकर 4 विकेट झटके

NED vs BAN, CWC 2023: कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शनिवार को खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश के खिलाफ 87 रनों से जीत दर्ज की। विश्वकप 2023 में अपने छह मुकाबलों में नीदरलैंड्स की यह दूसरी जीत है। नीदरलैंड्स की इस जीत में कप्तान एडर्वड की बल्लेबाजी और पॉल वैन मीकेरेन की गेंदबाजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कप्तान ने जहां 68 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली तो वहीं मीकेरेन ने 7.2 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट झटके।

इस मैच में नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 230 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 42.2 ओवर में 142 रन पर ही सिमट गई और मुकाबला 87 रनों से हार गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश पर नीदरलैंड्स शुरुआत से ही हावी रही। उसने 19 रन के स्कोर पर ही दोनों सलामी बल्लेबाजों लिटन दास (3) और तंजिद हसन (15) को आउट कर दिया।

