Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस ने IPL 2023 के लिए अपनी जर्सी को किया लॉन्च

Indian Premier League 2023:मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए अपनी आधिकारिक खेल किट का अनावरण किया। जर्सी को डिजाइनर जोड़ी शांतनु और निखिल द्वारा डिजाइन किया गया है। नई जर्सी प्रतिष्ठित नीले और सुनहरे रंगों में मुंबई के सार को दर्शाती है।

अनावरण पर बोलते हुए, मुंबई इंडियंस के प्रवक्ता ने कहा, "हमारी टीम की जर्सी मुंबई इंडियंस के लोकाचार का प्रतिबिंब है। पिछले कुछ वर्षों में, मुंबई इंडियंस कई आकांक्षाओं का घर रही है जो प्रेरक कहानियों के रूप में उभरी हैं। यह मुंबई की भावना का पर्याय है जो हर उस व्यक्ति के लिए अवसरों के साथ अपनी बाहें खोलता है जो सपने देखता है और अपने भविष्य में विश्वास करता है। हम इस जर्सी को पहनकर अपने प्रशंसकों के समर्थन और जुनून के साथ मैदान पर कदम रखने के लिए उत्सुक हैं।”

