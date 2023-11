Highlights Dhoni and Yuvraj Not close Friends: युवराज सिंह ने एक पॉडकास्ट में धोनी के साथ अपने रिश्ते पर बात की Yuvraj Singh On Ms Dhoni: युवी ने कहा, वह और एमएस धोनी करीबी दोस्त नहीं हैं Ms dhoni सिर्फ क्रिकेट की वजह से मेरे दोस्त थे

Yuvraj Singh On Ms Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मेरे करीबी दोस्त नहीं हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा पूर्व उपकप्तान युवराज सिंह ने किया है। युवराज ने इसकी वजह भी बताई है। दरअसल, एक पॉडकास्ट होस्ट के दौरान जब युवी से धोनी के रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह और धोनी सिर्फ क्रिकेट की वजह से दोस्त थे। हम दोनों भारत के लिए खेले। दोस्ती इसलिए भी क्लोज नहीं थी। क्योंकि हम दोनों की लाइफस्टाइल बहुत अलग थी।

Dhoni was the one who told Yuvraj singh before 2019 World Cup that Selectors are not looking at him for this World Cup



Yuvi also told that Me and Mahi are not close friends

