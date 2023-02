आईपीएल से पहले सौरव गांगुली से मिले धोनी, चेन्नई सुपरकिंग्स ने साझा की तस्वीर

Highlights आईपीएल से पहले सौरव गांगुली से मिले धोनी सीएसके ने साझा की धोनी और गांगुली की तस्वीर 41 साल के धोनी का यह आखिरी आईपीएल हो सकता है

नई दिल्ली: चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली से मुलाकात की है। हालांकि दोनों दिग्गजों की मुलाकात कहां हुई इस बारे में तो कोई जानकारी सामने नहीं आई लेकिन इस मुलाकात के बाद आईपीएल की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर धोनी और गांगुली की तस्वीर शेयर की।

चेन्नई सुपरकिंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली की मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ''जब प्रिंस ने सुपर किंग से मुलाकात की।'' हालांकि दोनों की मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी या किसी खास प्रजोजन से, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है।

When the Prince met the Super King! 🦁#WhistlePodu#Yellove 🦁💛@SGanguly99@msdhonipic.twitter.com/Mii4xjzlbp