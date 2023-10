CWC 2023: एमएस धोनी चेन्नई पहुंचे, अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले राशिद खान से मिले

Highlights धोनी को शुक्रवार को चेन्नई हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा के बीच मास्क पहने देखा गया उन्होंने पाकिस्तान-अफगानिस्तान मैच से पहले अफगानी गेंदबाज राशिद खान से मुलाकात की राशिद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें कहा गया, आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है माही भाई

CWC 2023: पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को शुक्रवार (20 अक्टूबर) को चेन्नई हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा के बीच मास्क पहने देखा गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान किस काम के लिए आए थे, उन्होंने 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ अपने महत्वपूर्ण मैच से पहले अफगानिस्तान के स्पिन जादूगर राशिद खान से मुलाकात की।

राशिद खान ने एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर धोनी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। रांची में जन्मे क्रिकेटर के साथ कई लड़ाइयों का आनंद लेने के बाद, राशिद ने कैप्शन पोस्ट किया, जिसमें कहा गया, आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है माही भाई।'

Always a pleasure to meet you Mahi bhai 😊@msdhonipic.twitter.com/HqUPlMIfdD