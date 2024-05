CSK VS RR IPL 2024: प्लेऑफ पर नजर, राजस्थान रॉयल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई में टकराएंगे सैमसन और रुतुराज, जानें कहां देखें लाइव ब्लॉग

Highlights Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 61st Match Live Score IPL 2024 CSK vs RR Live Streaming: टॉस का समय दोपहर 3 बजे है। Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 61st Match Live Score IPL 2024 CSK vs RR Live Streaming: प्लेऑफ की दौड़ कड़ी हो गई है। Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 61st Match Live Score IPL 2024 CSK vs RR Live Streaming: प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर होगा।

Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 61st Match Live Score IPL 2024 CSK vs RR Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) में कल दोपहर 3.30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) में मुकबला देखने को मिलेगा। दोनों टीम की नजर प्लेऑफ पर है। एमए चिदंबरम स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 61 खेला जाएगा। एक जीत राजस्थान की प्लेऑफ में जगह पक्की कर देगी, लेकिन दूसरी तरफ चेन्नई से हार से उसके लिए खिताब बचाने का मौका मुश्किल हो सकता है।

गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेन्नई की हार से प्लेऑफ की दौड़ कड़ी हो गई है। चेन्नई की टीम 12 मैच खेलकर 6 जीत और 6 हार के साथ 12 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स की टीम 11 मैच में 8 जीत और 3 हार के साथ 16 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। रन रेट के कारण कोलकाता से पीछे है।

आईपीएल 2024ः सीएसके बनाम आरआर मैच का लाइव स्ट्रीमिंग विवरणः

मैच कब है? चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच रविवार, 12 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा।

टीवी पर कहां देखें? भारत में सीएसके बनाम आरआर आईपीएल मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर होगा। ऑस्ट्रेलिया में फॉक्स क्रिकेट चैनल मैच का सीधा प्रसारण करेगा और आईपीएल 2024 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कायो स्पोर्ट्स द्वारा की जाएगी।

ऑनलाइन कहां देखें? चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

टीम इस प्रकार है:

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), अरवेल्ली अवनीश, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, मोइन अली, शिवम दुबे, आरएस हंगरगेकर, रवींद्र जड़ेजा, अजय जादव मंडल, डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, निशांत सिंधु , दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, सिमरजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी, शार्दुल ठाकुर, महेश थीक्षाना, समीर रिज़वी।

राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, शिमरोन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, डोनोवन फरेरा, कुणाल राठौड़, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, अवेश खान, रोवमैन पॉवेल, शुभम दुबे, टॉम कोहलर-कैडमोर, आबिद मुश्ताक, नंद्रे बर्गर, तनुश कोटियन, केशव महाराज।

रॉयल्स पर जीत दर्ज करके प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत करने उतरेगा चेन्नई

चेन्नई सुपर किंग्स को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को मजबूत करने के लिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। सुपर किंग्स की टीम अभी 12 मैच में 12 अंक लेकर अंक तालिका में चौथे स्थान पर है लेकिन गुजरात टाइटंस के खिलाफ शुक्रवार को हार के कारण उस पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

उसे अब बाकी बचे दोनों मैच में जीत दर्ज करने की जरूरत है। दूसरी तरफ रॉयल्स के 16 अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर है लेकिन पिछले दो मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार के कारण उसका मनोबल गिरा है। रॉयल्स की टीम पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने का खतरा नहीं मंडरा रहा है।

लेकिन संजू सैमसन की अगुवाई वाली टीम नॉकआउट चरण से पहले जीत की राह पर लौट के लिए बेताब होगी। सुपर किंग्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ सबसे बड़ी निराशा शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों अजिंक्य रहाणे, रचिन रविंद्र और कप्तान रुतुराज गायकवाड से मिली। यह तीनों बल्लेबाज रॉयल्स के खिलाफ उसकी भरपाई करना चाहेंगे।

डेरिल मिचेल और मोईन अली का अच्छा प्रदर्शन सुपर किंग्स के लिए इस मैच में सकारात्मक पहलू रहा। टीम को शिवम दुबे से भी बड़े स्कोर की उम्मीद होगी। भारत की विश्व कप टीम में चुना गया यह ऑलराउंडर गुजरात के खिलाफ 13 गेंद पर 21 रन ही बना पाया था। जहां तक चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी का सवाल है तो तुषार देशपांडे ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया।

जबकि शार्दुल ठाकुर ने किफायती गेंदबाजी की लेकिन उसके अन्य गेंदबाजों को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। यह मैच दिन में होगा और सुपर किंग्स को अपने घरेलू मैदान पर इसका फायदा मिलेगा। जहां तक रॉयल्स का सवाल है की टीम जीत की राह पर लौट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

उसकी चिंता सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव है। यह सलामी बल्लेबाज विश्व कप से पहले अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटने का प्रयास करेगा। कप्तान संजू सैमसन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उन्हें रियान पराग, शुभम दुबे और रोवमैन पावेल से अच्छे सहयोग की जरूरत है।

अनुभाई स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच में तीन विकेट हासिल किए थे और वह अपने इसी प्रदर्शन को जारी रखने की कोशिश करेंगे। उनके साथ युजवेंद्र चहल की मौजूदगी से राजस्थान का आक्रमण मजबूत बन जाता है। तेज गेंदबाजी विभाग में आवेश खान हालांकि पिछले मैच में प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाए थे जिसकी भरपाई वह इस मैच में करना चाहेंगे।