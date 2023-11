Highlights शमी का वीडियो वायरल, बोले देश को धोखा देने से पहले मरना पसंद करूंगा देश के लिए खेलता हूं देश से कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूं न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी ने सात कीवी बल्लेबाज आउट किए

Mohammed Shami: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। मैच में कई रिकॉर्ड बने तो कई टूटे भी। आखिरकार, भारत ने न्यूजीलैंड पर 70 रनों की विजय हासिल कर विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली। भारत की इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय जीतना रन मशीन विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को जाता है। उतनी ही श्रेय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी जाता है। क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबले में शमी भारत की तरह से इकलौते गेंदबाज थे, जिन्होंने भारत को जब जब विकेट की जरूरत थी, उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से कीवी बल्लेबाजों को आउट किया।

शमी ने इस मैच में सात विकेट लिए। भारत की तरह से किसी गेंदबाज का विश्व कप में यह अब तक बेहतर प्रदर्शन था। इस बीच शमी की चारों तरफ जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने अपने बारे में कुछ बाते की हैं। शमी ने कहा कि मैं देश को धोखा देने से पहले मरना पसंद करूंगा। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोग शमी के आलोचकों को जवाब दे रहे हैं जो उन्हें धर्म के आधार पर उन पर टिप्पणी करते थे।

