Vijay Hazare Trophy 2025: अभिमन्यु ईश्वरन के नेतृत्व वाली टीम ने जम्मू और कश्मीर को लिस्ट-ए में अब तक के सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट कर दिया।

Mohammed Shami, Akash Deep & Mukesh Kumar 10 Wicklets Bengal won 9 wkts JK 63-10 BEN 64-1 lowest List-A total Vijay Hazare Trophy 2025  | शमी, आकाशदीप और मुकेश ने झटके 10 विकेट, 63 पर ढेर JK और 9.3 ओवर में 64 रन बनाकर बंगाल 9 विकेट से जीता

Highlights9.3 ओवर में 1 विकेट पर 64 रन बनाकर 9 विकेट से जीत हासिल की। मोहम्मद शमी की अगुवाई में आकाश दीप और मुकेश कुमार ने जम्मू और कश्मीर को 63 पर ढेर कर दिया।बंगाल के तेज गेंदबाजों की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया।

Vijay Hazare Trophy 2025: विजय हजारे ट्रॉफी (वीएचटी 2025-26) के चौथे चरण में बंगाल के तेज गेंदबाजों की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। बंगाल टीम के पास देश की सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजी इकाइयों में से एक है। मोहम्मद शमी की अगुवाई में आकाश दीप और मुकेश कुमार ने जम्मू और कश्मीर को 63 पर ढेर कर दिया और 9.3 ओवर में 1 विकेट पर 64 रन बनाकर 9 विकेट से जीत हासिल की। अभिमन्यु ईश्वरन के नेतृत्व वाली टीम ने जम्मू और कश्मीर को लिस्ट-ए में अब तक के सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट कर दिया।

Vijay Hazare Trophy 2025: जम्मू-कश्मीर द्वारा बनाया गया सबसे कम लिस्ट-ए स्कोर-

63ः बंगाल के खिलाफ, हार

75ः हरियाणा के खिलाफ, हार

76ः पंजाब के खिलाफ, हार

79ः त्रिपुरा के खिलाफ, हार

93) दिल्ली के खिलाफ, हार।

ग्रुप बी के चौथे मैच में बंगाल ने राजकोट के सनोसारा क्रिकेट ग्राउंड पर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। ठंडी सुबह में बंगाल के तेज गेंदबाजों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद है, ने पारी की दूसरी ही गेंद पर कमरन इकबाल को पवेलियन भेजकर विकेट लिया।

आकाश दीप ने भी अपने पहले ही ओवर में विकेट लिया और जम्मू-कश्मीर की टीम फिर कभी वापसी नहीं कर पाई। मुकेश और आकाश ने 4-4 विकेट लिए, जबकि शमी ने प्रभावित किया। जैसा कि पहले बताया गया है, शमी ने पारी की शुरुआत की। उन्होंने यावर हसन के रूप में अपना दूसरा विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर को 6/3 के स्कोर पर चौंका दिया।

इसके बाद पहले बदलाव के तौर पर मुकेश कुमार आए, जिन्होंने अपने शुरुआती ओवरों में ही प्रतिभाशाली बल्लेबाज शुभमन खजूरिया को पवेलियन भेज दिया। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के इस तेज गेंदबाज ने पिछले मैच में पांच विकेट लिए थे और इस मैच में भी उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 4/16 का आंकड़ा हासिल किया।

इस बीच, आकाश दीप ने भी चार विकेट लेकर बंगाल को जम्मू-कश्मीर को मात्र 63 रनों पर ढेर करने में मदद की। 19 वर्षीय नवोदित रोहित को अनुस्तुप मजूमदार और शाहबाज अहमद ने कप्तानी सौंपी, लेकिन उनकी गेंदबाजी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि विपक्षी टीम 20.4 ओवरों के भीतर ही ढेर हो गई। अभिषेक पोरेल के तेज 30 रनों की बदौलत मात्र 9.3 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

