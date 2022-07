Mithali Raj: मिताली राज को पीएम मोदी ने लिखा पत्र, पूर्व कप्तान ने दिया जवाब, पढ़े पत्र

Highlights मिताली राज का करियर लगभग 23 साल का रहा। भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया।

नई दिल्लीः भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने शनिवार को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राप्त एक पत्र साझा किया। राज ने पीएम मोदी से पत्र प्राप्त करने के बाद हार्दिक नोट लिखा, जिन्होंने क्रिकेटर को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए विशेष शुभकामनाएं दी।

राज का करियर लगभग 23 साल का रहा। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कई वर्षों तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया और 2005 और 2017 में भारतीय विश्व कप फाइनल में पहुंचने पर टीम की कप्तानी की। मिताली राज ने ट्विटर पर पीएम मोदी से मिली विशेष शुभकामनाएं को एक पत्र के रूप में साझा किया।

It’s a matter of singular honour & pride when one receives such warm encouragement from our Hon'ble PM Shri @narendramodi ji, who is a role model & inspiration for millions including me. I am overwhelmed by this thoughtfully worded acknowledgment of my contribution to cricket. pic.twitter.com/cTmqB6ZdNT