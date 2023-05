MI vs SRH: कैमरून ग्रीन की शतकीय पारी से मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया

MI vs SRH IPL 2023: मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज कर अपनी प्लेऑफ में जाने की उम्मीद को कायम रखा है। मुंबई इंडियंस की तरफ से कैमरून ग्रीन ने नाबाद शतकीय पारी खेली। उन्होंने 47 गेंद में अपना शतक पूरा किया। वह 100 रन बनाकर नाबाद रहे।

मुंबई ने सनराइजर्स हैदराबाद को पांच विकेट पर 200 रन पर रोकने के बाद 18 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने भी अर्धशतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को मजबूती दी। इस सीजन में यह उनका दूसरा अर्धशतक था।

कप्तान रोहित शर्मा ने 37 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्का जड़कर 56 रन बनाए। जवकि शतकवीर ग्रीन ने अपनी पारी में 8 चौके और इतने ही छक्के जड़े। वहीं सूर्यकुमार यादव 25 रन बनाकर नाबाद रहे। इस अहम मुकाबले में बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस का शुरूआती विकेट सलामी बल्लेबाज ईशान किशन के रूप में गिरा। किशन ने सिर्फ 14 रनों का योगदान दिया।

वहीं एसआरएच की गेंदबाज और फील्डिंग साधारण रही। क्षेत्ररक्षण के दौरन टीम ने महत्वपूर्ण मौके गंवाएं। गेंदबाजी में दम नहीं दिखा जिससे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज पूरी पारी में हावी रहे। मयंक डागर एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने एक विकेट लिया। कार्तिक त्यागी ने 2.5 ओवर में 41 लुटाकर सबसे मँहगे गेंदबाज साबित हुए।

