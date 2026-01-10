MI vs DC: 8 चौके 3 छक्के, हरमनप्रीत कौर की 74 रनों की शानदार पारी

MI Women vs DC Women: मुंबई इंडियंस ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 74) और नटाली साइवर ब्रंट (70 रन) के अर्धशतक की बदौलत शनिवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चार विकेट पर 195 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

By संदीप दाहिमा | Updated: January 10, 2026 22:45 IST2026-01-10T22:44:55+5:302026-01-10T22:45:33+5:30

MI Women vs DC Women: मुंबई इंडियंस ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 74) और नटाली साइवर ब्रंट (70 रन) के अर्धशतक की बदौलत शनिवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चार विकेट पर 195 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। नटाली साइवर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर ने दिखा दिया कि वे क्यों सीमित ओवर के क्रिकेट में खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खराब प्रदर्शन के एक दिन बाद 33 वर्षीय ऑलराउंडर नटाली साइवर ब्रंट ने शानदार वापसी करते हुए 46 गेंद की पारी में 13 चौके जड़े। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत के साथ मिलकर मौजूदा चैंपियन की पारी को संभाला। हरमनप्रीत ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की और अपनी नाबाद 42 गेंद की पारी में आठ चौके और तीन छक्के लगाए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी से टीम के प्रतिस्पर्धी स्कोर की नींव बनी।

सलामी बल्लेबाज अमेलिया केर के पहली गेंद पर आउट होने के बाद साइवर ब्रंट ने वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाज चिनेली हेनरी पर दूसरे ओवर में 10 रन बनाए तथा चौथे ओवर में दो और चौके लगाए। साइवर ब्रंट की सलामी बल्लेबाज जी कमालिनी के साथ 49 रन की साझेदारी ने मुंबई की पारी को संभालने में मदद की। कमालिनी ने सातवें ओवर में दो चौके लगाए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की दाएं हाथ की तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो गईं। साइवर ब्रंट का दबदबा जारी रहा और उन्होंने सिर्फ 32 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इंग्लैंड की इस दिग्गज खिलाड़ी ने ऑफ-स्पिनर स्नेह राणा पर 10वें ओवर में दो चौके जड़ दिए। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने श्री चरणी की गेंद पर साइवर ब्रंट का कैच लपककर उनकी पारी का अंत किया। इसके बाद हरमनप्रीत ने मोर्चा संभाला। नंदनी शर्मा ने दो जबकि श्री चरणी और चिनेली हेनरी ने एक एक विकेट झटका। 

