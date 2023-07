Major League Cricket 2023: कौन सी चार टीमें एमएलसी 2023 प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं?, देखें लिस्ट

Highlights एमआई न्यूयॉर्क ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 194/8 का स्कोर बनाया। निकोलस पूरन ने सर्वाधिक 34 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें सात छक्के शामिल थे। हेनरिक क्लासेन ने 44 गेंदों में नाबाद 110 रन बनाकर सिएटल ओर्कास की जीत सुनिश्चित की।

Major League Cricket 2023: मॉरिसविले के चर्च स्ट्रीट पार्क में मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) 2023 के मैच नंबर 15 में सिएटल ऑर्कास ने एमआई न्यूयॉर्क को दो विकेट से हराया। सिएटल ओर्कास ने 19.2 ओवर में 195 रन के लक्ष्य को हासिल कर एमएलसी में सबसे सफल लक्ष्य का पीछा किया।

सिएटल ऑर्कास की टीम 8 अंक के साथ पहले स्थान पर है। टेक्सास सुपर किंग्स (6 अंक), वाशिंगटन फ्रीडम (6 अंक) और एमआई न्यूयॉर्क (4 अंक) की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर ली है और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स की टीम बाहर हो गई है।

Where we stand at the end of the group stage 🤗 Onto playoffs at Grand Prairie Stadium!!! 🇺🇸 🏏 🏟️ #MajorLeagueCricket | Abound by the Times of India pic.twitter.com/ndYMAHsh5E — Major League Cricket (@MLCricket) July 26, 2023

एमआई न्यूयॉर्क पर सिएटल ऑर्कास की प्रभावशाली जीत ने उन्हें लीग चरण के बाद एमएलसी 2023 अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा दिया। उन्होंने पांच गेम खेले और चार जीते, लीग चरण +0.725 के नेट रन रेट के साथ समाप्त हुआ। सिएटल ऑर्कास के अलावा, टेक्सास सुपर किंग्स, वाशिंगटन फ्रीडम और एमआई न्यूयॉर्क तीन अन्य टीमें हैं, जिन्होंने मेजर लीग क्रिकेट प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई किया है।

HEINRICH KLAASEN WITH THE FIRST HUNDRED IN #MajorLeagueCricket HISTORY!



WHAT AN INNINGS! pic.twitter.com/AUDQs68Eoj — Major League Cricket (@MLCricket) July 26, 2023

सुपर किंग्स तीन जीत, दो हार और +0.570 के नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वाशिंगटन फ्रीडम ने भी तीन जीते और दो हारे। हालाँकि, +0.097 के कम नेट रन रेट के कारण वे अंकों में तीसरे स्थान पर रहे। एमआई न्यूयॉर्क ने अपने आखिरी लीग गेम में सिएटल ऑर्कास से हारने के बावजूद भी क्वालीफाई किया। वे चार अंक और +1.004 के नेट रन रेट के साथ समाप्त हुए। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न (4 अंक) और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स (2 अंक) एमएलसी 2023 प्लेऑफ़ से बाहर होने वाली दो टीमें थीं।

HEINRICH KLAASEN IS TAKING ON EVERYBODY!



Heinrich Klaasen BLASTS 3 SIXES against Rashid Khan!



1⃣6⃣6⃣/4⃣ (15.5) pic.twitter.com/nYJQrnXh06 — Major League Cricket (@MLCricket) July 26, 2023

एमएलसी 2023 प्लेऑफ शेड्यूल: (MLC 2023 playoffs schedule)-

28 जुलाई: एलिमिनेटर - वाशिंगटन फ्रीडम बनाम एमआई न्यूयॉर्क, ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम, डलास, 2:00 पूर्वाह्न IST

28 जुलाई: क्वालीफायर - सिएटल ऑर्कास बनाम टेक्सास सुपर किंग्स, ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम, डलास, सुबह 6:00 बजे IST

29 जुलाई: चैलेंजर - क्वालीफायर में हारने वाला बनाम एलिमिनेटर का विजेता, ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम, डलास, सुबह 6:00 बजे IST

31 जुलाई: फाइनल - क्वालीफायर का विजेता बनाम चैलेंजर का विजेता, ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम, डलास, सुबह 6:00 बजे IST