Major League Cricket 2023: पूरन धमाका, 55 गेंद, 137 रन, 10 चौका और 13 छक्का, मात्र 40 गेंद शतक, मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क चैंपियन, फाइनल में सिएटल ओर्कास को रौंदा, देखें वीडियो

Highlights कप्तानी पारी खेलते हुए मैन ऑफ द मैच खिताब जीतकर टीम को चैंपियन बना दिया। मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क को सिएटल ओर्कास के खिलाफ फाइनल में छह विकेट से जीत दिलाई। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज 55 गेंदों में 137 रन बनाकर नाबाद रहे।

Major League Cricket 2023: निकोलस पूरन ने फाइनल में धमाका कर दिया। कप्तानी पारी खेलते हुए मैन ऑफ द मैच खिताब जीतकर टीम को चैंपियन बना दिया। पूरन ने मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) के इतिहास में केवल दूसरा शतक बनाकर मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क को सिएटल ओर्कास के खिलाफ फाइनल में छह विकेट से जीत दिलाई।

All the feels 🥰 💙 🤩



Congratulations to @MINYCricket for winning the inaugural #MajorLeagueCricket Championship Final 🏆 pic.twitter.com/Mk1agQmgo6 — Major League Cricket (@MLCricket) July 31, 2023

वेस्टइंडीज के बल्लेबाज 55 गेंदों में 137 रन बनाकर नाबाद रहे। केवल 40 गेंदों में तीन अंकों के स्कोर को पार किया। 10 चौके और 13 छक्के लगाई। 184 रन के लक्ष्य का पीछा चार ओवर और सात विकेट शेष रहते पूरा कर लिया। यह फाइन लेग पर लगाई गई बाउंड्री थी, जिसने गेम को सील कर दिया।

MI NEW YORK ARE THE FIRST MLC CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/iqpxgcPAoy — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 31, 2023

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए एमआई न्यूयॉर्क ने अपने 20 ओवर के कोटे में सिएटल को 183/9 पर रोक दिया। ट्रेंट बोल्ट (3/34) और राशिद खान (3/9) ने गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व किया। पूरन ने बाद में कहा, ''बातचीत करते हुए हमने इतिहास रचने की बात की थी।'' मुझे गर्व है क्योंकि सभी ने योगदान दिया।

पूरन ने अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए जब उन्होंने एक ही ओवर में वसीम की गेंदों पर लगातार छक्के लगाए। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने जबरदस्त फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए तीसरे ओवर में ड्वेन प्रिटोरियस पर तीन छक्के और दो चौके लगाए।

Polly might've been in the dugout, but his words of wisdom held strong 💪💙 #MLCFinal | @MINYCricket | @KieronPollard55pic.twitter.com/dyxlzL5GwN — Major League Cricket (@MLCricket) July 31, 2023

संक्षिप्त स्कोर:

एमआई न्यूयॉर्कः 184/3 (निकोलस पूरन 137, डेवाल्ड ब्रेविस 20, इमाद वसीम 1/14) 7 विकेट से जीत।

बीटी सिएटल ओर्कासः 183/9 (क्विंटन डी कॉक 87, शुभम रंजने 29, राशिद खान 3/9)।