Major League Cricket 2023 Final: धोनी की टीम टेक्सास सुपर किंग्स को हराकर एमआई न्यूयॉर्क फाइनल में, इस टीम से खिताबी जंग, जानें कहां देख सकते हैं आप

Highlights ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट झटके। मैच को JioCinema ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। फाइनल मैच भारत में स्पोर्ट्स18 पर लाइव प्रसारित किया जाएगा।

Major League Cricket 2023 Final: मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क (एमआई न्यूयॉर्क) और सिएटल ऑर्कास के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। एमआई न्यूयॉर्क की टीम ने धोनी की टीम टेक्सास सुपर किंग्स को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट झटके।

फाइनल चैंपियनशिप मैच डलास के ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क और सिएटल ऑर्कास के बीच मेजर लीग क्रिकेट 2023 का फाइनल मैच भारत में स्पोर्ट्स18 पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। मैच को JioCinema ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

डलास के ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में चैलेंजर में टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाफ एमआई न्यूयॉर्क ने छह विकेट की जोरदार जीत दर्ज की। टेक्सास सुपर किंग्स की टीम 20 ओवरों में 158 रनों पर आउट हो गई। एमआई न्यूयॉर्क ने छह विकेट और एक ओवर शेष रहते लक्ष्य का पीछा किया।

एमआई न्यूयॉर्क अब रविवार को फाइनल में सिएटल ओर्कास से भिड़ेगा। सिएटल ऑर्कास ने गुरुवार को क्वालीफायर में टेक्सास सुपर किंग्स को हराया था। बोल्ट ने अपने दूसरे ओवर में टेक्सास सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और मिशेल सेंटनर को आउट किया।

टीमः

एमआई न्यूयॉर्क: कीरोन पोलार्ड, ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान, टिम डेविड, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड विसे, कैगिसो रबाडा, निकोलस पूरन, जेसन बेहरेनडॉर्फ, स्टीवन टेलर, हम्माद आजम, एहसान आदिल, नोस्टुश केनजिगे, मोनांक पटेल, सर्बजीत लड्डा, शायान जहांगीर, काइल फिलिप, साईदीप गणेश।

सिएटल ऑर्कास:क्विंटन डी कॉक, वेन पार्नेल, दासुन शनाका, एंड्रयू टाई, हेनरिक क्लासेन, इज़हारुलहक नवीद, हरमीत सिंह, शेहान जयसूर्या, शुभम रंजने, कैमरून गैनन, आरोन जोन्स, नौमान अनवर, फनी सिम्हाद्री, एंजेलो परेरा, मैथ्यू ट्रॉम्प।

डेवोन कॉनवे (38) और मिलिंद कुमार (37) ने टेक्सास सुपर किंग्स की पारी को गति देने की पूरी कोशिश की। टिम डेविड को एक छक्का लगा और उन्होंने आखिरी ओवर में 5 वाइड गेंदें फेंकी, लेकिन उन्होंने दो विकेट भी लिए, जिससे टेक्सास सुपर किंग्स 158 रन पर ढेर हो गई। एमआई न्यूयॉर्क रन चेज में लड़खड़ा गई, लेकिन शायन जहांगीर (36) के कप्तान निकोलस पूरन (23) ने मंच तैयार किया।

डेवाल्ड ब्रेविस ने नाबाद 41 रनों की पारी खेली। टिम डेविड थे, जिन्होंने 20 गेंदों में 33 रनों की पारी खेलकर एमआई न्यूयॉर्क को खेल में वापस लाया। अंत में, ब्रेविस और डेविड विसे (19*) ने एमआई न्यूयॉर्क को जीत दिलाई और फाइनल में पहुंचाया।