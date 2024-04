MS Dhoni: 'बोले जो कोयल' गाते हुए नजर आए महेंद्र सिंह धोनी, वीडियो हुआ वायरल, देखिए

Highlights 'बोले जो कोयल' गाते हुए नजर आए महेंद्र सिंह धोनी विज्ञापन में अपनी गायन क्षमता का प्रदर्शन करके सबको हैरान कर दिया एक ई-बाइक ब्रांड के विज्ञापन में गाते हुए और सायकिल चलाते हुए देखा जा सकता है

MS Dhoni singing Bole jo Koyal: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक नए विज्ञापन में अपनी गायन क्षमता का प्रदर्शन करके सबको हैरान कर दिया है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने सनसनीखेज बिग-हिटिंग बैटिंग से प्रशंसकों को खुश करने वाले धोनी ने 'बोले जो कोयल' गीत को अपनी आवाज में गाकर सबको हैरान कर दिया है।

