नेपाल में बड़ा प्लेन क्रैश, टेकऑफ करते ही फिसला विमान; 19 यात्री थे सवार...देखें वीडियो

Highlights नेपाल में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया 19 यात्रियों को ले जा रहा विमान दुर्घटना का शिकार हो गया है राहत बचाव का कार्य जारी है

Nepal Plane Crash: भारत से पड़ोसी देश नेपाल से बड़े प्लेन हादसे की खबर सामने आ रही है। बुधवार, 24 जुलाई को काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेकऑफ के दौरान सौर्य एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें हादसे के बाद आग का गुब्बार उठता दिख रहा है।

A plane crashed at the Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal. Further details awaited. pic.twitter.com/t686CgVi9w — ANI (@ANI) July 24, 2024

शुरुआती जानकारी के अनुसार, हवाई अड्डे पर उड़ान भरते ही सौर्या एयरलाइन का विमान रनवे पर फिसल गया जिसके कारण यह हादसा हुआ। हादसे के समय विमान में करीब 19 लोग सवार थे जिनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

नेपाल टेलीविजन ने कहा कि विमान घरेलू सौर्या एयरलाइन का है और काठमांडू से पोखरा के रिसॉर्ट शहर की ओर जा रहा था। यह स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे फिसला या कोई हताहत हुआ या नहीं। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा बंद कर दिया गया है और आपातकालीन कर्मचारी काम कर रहे हैं।

#WATCH | Plane crashes at the Tribhuvan International Airport in Nepal's Kathmandu



Details awaited pic.twitter.com/DNXHSvZxCz — ANI (@ANI) July 24, 2024

बताया जा रहा है कि यह विमान सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पुलिस और दमकलकर्मी दुर्घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रहे हैं।

दुर्घटनाग्रस्त विमान का डरा देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। वहीं, सेना के जवान और राहत बचाव कार्य अधिकारी विमान का मलबा निकाल रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान पूरी तरह से जल चुका है और अभी भी उसका धुआं हवा में उड़ता दिख रहा है।

#WATCH | Plane crashes at the Tribhuvan International Airport in Nepal's Kathmandu. Details awaited pic.twitter.com/tWwPOFE1qI — ANI (@ANI) July 24, 2024

BREAKING : At least 19 people died after Plane crashes during takeoff at Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal. pic.twitter.com/0Gq4CZCOJ4 — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 24, 2024

