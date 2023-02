पुलिस अधिकारी की वर्दी में नजर आए धोनी, नए अवतार से प्रशंसकों को चौंकाया, तस्वीरें वायरल

Highlights धोनी की पुलिस की वर्दी में एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है तस्वीर में धोनी किसी पुलिस अधिकारी की तरह ही मोर्चे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं धोनी का नया लुक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान का है

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के अलावा भी कई तरह के अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। धोनी अपने अलग-अलग अंदाज और नए लुक से भी अपने प्रशंसकों को चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। अब एक बार फिर से धोनी का नया अवतार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

दरअसल महेंद्र सिंह धोनी की पुलिस की वर्दी में एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। हालांकि धोनी ने न तो पुलिस ज्वाईन की है न ही उन्होंने किसी फिल्म में अभिनय की शुरुआत की है। सच्चाई ये है कि धोनी जल्द ही एक विज्ञापन में दिखाई देंगे और उनका ये नया लुक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान का ही है। वायरल तस्वीर में धोनी किसी पुलिस अधिकारी की तरह ही मोर्चे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में धोनी ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी है और उनका एक हाथ कमर में लगी पिस्तौल पर है। देखने से लग रहा है कि धोनी की खास ऑपरेशन की तैयारी में हैं।

