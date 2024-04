LSG VS MI Score IPL 2024: अंक तालिका में मुंबई बेहाल, एलएसजी से आज मुकाबला, जानें क्या होगा प्लेइंग इलेवन, कहां देखें स्कोरबोर्ड

Highlights LSG VS MI Score IPL 2024: एमआई अंक तालिका में नौवें स्थान पर है। LSG VS MI Score IPL 2024:मैच नंबर 48 में हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस (एमआई) से भिड़ेगी। LSG VS MI Score IPL 2024: मैच शाम 7.30 बजे से शुरू होगा और टॉस शाम 7 बजे होगा।

Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians, 48th Match Live Cricket Score IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग ( आईपीएल Indian Premier League 2024 ipl) 2024 में 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians एमआई) बेहाल है और 9 मैच खेलकर 3 जीत और 6 हार के साथ 6 अंक लेकर नौंवे स्थान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी Lucknow Super Giants) की टीम 9 मैच खेलकर 5 जीत और 4 हार के साथ 10 अंक लेकर 5वें पायदान पर है। मैच शाम 7.30 बजे से शुरू होगा और टॉस शाम 7 बजे होगा। केएल राहुल की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच नंबर 48 में हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस (एमआई) से भिड़ेगी।

एलएसजी बनाम एमआई आमने-सामने आँकड़े

खेले गए मैच: 4

एलएसजी जीते: 3

एमआई जीता: 1

कोई परिणाम नहीं: 0

एलएसजी बनाम एमआई लाइवस्ट्रीमिंगः मैच JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा और 30 अप्रैल, मंगलवार को शाम 7:30 बजे IST से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।

Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians, 48th Match Live Cricket Score IPL 2024: टीमें-

लखनऊ सुपर जाइंट्स: केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, देवदत्त पडिक्कल, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, क्रुणाल पंड्या, युद्धवीर सिंह, प्रेरक मांकड़, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, शमर जोसेफ, मयंक यादव, मोहसिन खान, के गौतम, शिवम मावी, अर्शिन कुलकर्णी, एम सिद्धार्थ, एश्टन टर्नर, मैट हेनरी, मोहम्मद अरशद खान।

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, डेवाल्ड ब्रेविस, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, जेराल्ड कोएत्ज़ी, टिम डेविड, श्रेयस गोपाल, ईशान किशन (विकेटकीपर), अंशुल कंबोज, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, क्वेना मफाका , मोहम्मद नबी, शम्स मुलानी, नमन धीर, शिवालिक शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, अर्जुन तेंदुलकर, नुवान तुषारा, तिलक वर्मा, विष्णु विनोद, नेहल वढेरा, ल्यूक वुड।

भारतीय टीम के चयन से पहले लखनऊ और मुंबई के मुकाबले में नजरें राहुल पर

टी20 विश्व कप के लिये भारतीय टीम के चयन से पहले केएल राहुल के लिये दूसरे विकेटकीपर के रूप में चयन का दावा पुख्ता करने का एक और मौका होगा जब उनकी कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जाइंट्स इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में मंगलवार को मुंबई इंडियंस से खेलेगी। टी20 क्रिकेट में राहुल का स्ट्राइक रेट चिंता का सबब रहा है।

पावरप्ले में फील्डिंग पाबंदियों के बावजूद राहुल आईपीएल में धीमी शुरूआत करते आये हैं। उन्होंने हालांकि इस सत्र में इसमें बदलाव किया। अभी तक वह 2024 सत्र में 144 . 27 की औसत से 378 रन बना चुके हैं । वैसे ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 160 . 60 और संजू सैमसन का 161 . 08 रहा है।

पंत की जगह टी20 विश्व कप टीम में लगभग पक्की है चूंकि विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी दोनों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है । वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिये आक्रामक पारियां खेलकर संजू ने भी अपना दावा मजबूती से रखा है । ऐसे में राहुल को अधिक आक्रामक खेलना होगा ताकि उनकी टीम बड़ा स्कोर बना सके और वह भी अपना दावा मजबूत कर सके।

लखनऊ को पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सात विकेट से हराया था। अब क्विंटोन डिकॉक, मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन पर तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। उनके सामने मुंबई का गेंदबाजी आक्रमण है जिसे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने रविवार को मैदान के चारों ओर धुना था। युवा जैक फ्रेसर मैकगुर्क के स्ट्रोक्स का मुंबई के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था।

जसप्रीत बुमराह जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज ने भी 19 रन पहले ओवर में दे डाले। ल्यूक वुड और हार्दिक पंड्या तो काफी महंगे साबित हुए। मुंबई की टीम अंकतालिका में नौवे स्थान पर है और प्लेआफ की दौड़ में बने रहने के लिये उसे सारे मैच जीतने होंगे।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और टी20 में नंबर एक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव से उम्दा पारियों की उम्मीद होगी। इस सत्र में बल्ले और गेंद दोनों से नाकाम रहे हार्दिक को विश्व कप टीम में जगह बनाने के लिये अच्छा प्रदर्शन करना होगा।