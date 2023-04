LSG vs DC IPL: 2901 दिन बाद आईपीएल खेलने उतरे रोसौव, पहले नंबर पर ये खिलाड़ी, देखें टॉप-4 लिस्ट

Highlights दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए रिले रोसौव ने कई खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया। 2901 दिन बाद आईपीएल खेलने उतरे।

Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉर्नर ने शनिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया।

