LSG IPL 2023: गेंदबाजी में तीन विकेट के बाद 23 गेंद में 34 रन, प्लेयर आफ द मैच पंड्या ने कहा-पिछले पांच महीने ब्रेक लेकर मेहनत की

LSG IPL 2023: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल के मैच में बल्ले और गेंद दोनों से चमके लखनऊ सुपर जाइंट्स के हरफनमौला कृणाल पंड्या ने जीत के बाद कहा कि ब्रेक में उन्होंने अपने खेल पर काफी मेहनत की थी जो रंग लाई। पंड्या ने पहले गेंदबाजी में तीन विकेट लिये और बाद में बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंद में 34 रन बनाये जिसकी मदद से लखनऊ ने पांच विकेट से जीत दर्ज की।

जीत के बाद ‘प्लेयर आफ द मैच’ पंड्या ने कहा ,‘‘ यह अच्छा दिन था और मैं विकेट लेकर तथा रन बनाकर बहुत खुश हूं। सब कुछ खास था। ’’ उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे पता था कि कि सनराइजर्स टीम में दाहिने हाथ के कई बल्लेबाज हैं और मुझे जल्दी गेंदबाजी करनी होगी।

इतनी स्पष्टता होने पर प्रदर्शन अच्छा होता ही है।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ पिछले चार या पांच महीने मैंने क्रिकेट से ब्रेक लिया था। मैंने अपने कौशल पर मेहनत की, खासकर अपनी गेंदबाजी और एक्शन पर। मैं अपनी बल्लेबाजी का भी मजा ले रहा हूं।’’ कृणाल ने पहले गेंदबाजी में शीर्षक्रम के तीन विकेट लिये और सनराजइर्स को आठ विकेट पर 121 रन पर रोक दिया।

जवाब में लखनऊ ने 24 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की। कृणाल ने 23 गेंद में 34 रन बनाये और कप्तान केएल राहुल (35) के साथ तीसरे विकेट के लिये 55 रन की साझेदारी की । कृणाल 13वें ओवर में आउट हुए जब लखनऊ को जीत के लिये सिर्फ 22 रन चाहिये थे । मेजबान टीम ने 16 ओवर में पांच विकेट पर 127 रन बनाये।