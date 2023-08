Laura Wolvaardt: क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका में बड़ा बदलाव, इस खिलाड़ी को बनाया गया कप्तान, भारत के खिलाफ दो बार किया नेतृत्व और टीम को दिलाई जीत

Highlights 2021 में एकदिवसीय मैचों में पहले दो बार प्रोटियाज़ का नेतृत्व किया है। भारत के खिलाफ दोनों मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाई थी। वैन नीकेर्क ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी।

Laura Wolvaardt: क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने टीम में बड़ा बदलाव किया है। लोरा वोल्वार्ड्ट को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका महिला टीम का अंतरिम कप्तान नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने सुने लुस के पद छोड़ने के एक हफ्ते बाद नियुक्त किया है।

वोल्वार्ड्ट ने 2021 में एकदिवसीय मैचों में पहले दो बार प्रोटियाज़ का नेतृत्व किया है। भारत के खिलाफ दोनों मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाई थी। क्रिकेट साउथ अफ्रीका (सीएसए) ने पिछले हफ्ते बिना किसी कप्तान का नाम बताए पाकिस्तान सीरीज के लिए टीम की घोषणा की थी।

CAPTAINCY ANNOUNCEMENT 🚨



Laura Wolvaardt has been appointed as the interim #ProteasWomen captain for the upcoming tours against Pakistan and New Zealand 🫡



The position will be reviewed after the NZ inbound tour 👍#AlwaysRising#BePartOfItpic.twitter.com/Yj0rTmgdJQ