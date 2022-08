'पिछले पांच महीने बहुत मुश्किल भरे थे', दीपक चाहर ने बताई चोट से वापसी की पूरी कहानी

Highlights दीपक चाहर जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली सीरीज से वापसी करेंगे एशिया कप के लिए दीपक को स्टैंडबाय के तौर पर रखा गया है टी20 विश्वकप की टीम में जगह बनाना चाहते हैं चाहर

नई दिल्ली: चोट के कारण लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे स्विंग गेंदबाज दीपक चाहर जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली सीरीज से वापसी करेंगे। जिम्बाब्वे सीरीज दीपक के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकती है क्योंकि अगर यहां दीपक का जलवा चला तो उन्हें अब भी एशिया कप के लिए टीम में चुना जा सकता है। दीपक को फिलहाल एशिया कप के लिए स्टैंडबाय पर रखा गया है। अगर दीपक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना वही प्रदर्शन दोहराया जिसके लिए वह जाने जाते हैं तो वह टी20 विश्वकप की टीम में भी जगह बना सकते हैं।

बीते कुछ महीने दीपक चाहर के लिए कितने मुश्किल रहे और उन्होंने वापसी के लिए कितनी मेहनत की इसकी कहानी खुद दीपक ने बताई है। आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के सोशल मीडिया पेज पर चाहर ने अफनी रिकवरी की पूरी कहानी बताई है। चाहर ने बताया, "वे 5 महीने बहुत मुश्किल थे। पहले हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, फिर मुझे दांत की सर्जरी करवानी पड़ी। इसके बाद पीठ में स्ट्रैस फ्रैक्चर हो गया, जिसे ठीक होने में 8 हफ्ते का वक्त लग गया। इसके बाद मैंने अपना रिहैबिलिटेशन शुरू किया। मैं जब अपने रिहैब के बीच में था, उसी दौरान पीठ में चोट लग गई थी। इसके बाद मुझे नए सिरे से फिर पूरा रिहैब शुरू करना पड़ा। शुरू से ही, मेरा सपना रहा है कि मैं भारत के लिए विश्व कप खेलूं और देश के लिए मैच जीतूं।"

