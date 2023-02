चेन्नई सुपरकिंग्स को IPL 2023 शुरू होने से पहले लगा बड़ा झटका, टीम से बाहर हुआ ये स्टार प्लेयर

Highlights काइल जैमीसन अपनी पीठ की सर्जरी कराने वाले हैं, जिसके कारण वो लगभग चार महीनों के लिए क्रिकेट से दूर हो जाएंगे। स्टीड ने कहा कि काइल के लिए यह चुनौतीपूर्ण और कठिन समय रहा है और हमारे लिए बड़ा नुकसान है। चोटिल होने के कारण जैमीसन इंडियन प्रीमियर लीग 2023 से भी बाहर हो गए हैं।

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन अपनी पीठ की सर्जरी कराने वाले हैं, जिसके कारण वो लगभग चार महीनों के लिए क्रिकेट से दूर हो जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही घरेलू सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में जैमीसन को शामिल किया गया था। मगर चोटिल होने की वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच गैरी स्टीड ने पुष्टि की, "काइल ने पीठ के सर्जन को दिखाया है और सप्ताह के अंत में उनकी सर्जरी हो रही है।"

उन्होंने ये भी कहा, "काइल के लिए यह चुनौतीपूर्ण और कठिन समय रहा है और हमारे लिए बड़ा नुकसान है। हम बस उनके अच्छे होने की कामना करते हैं और हम लगभग तीन से चार महीनों में और जानेंगे कि आगे क्या होगा। सर्जरी से खेलने के लिए जल्दी वापसी होती है और यह उसके लिए उत्साहजनक बात है। हम उन्हें ठीक होने का सबसे अच्छा मौका देना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे लिए कितने अच्छे स्टार हैं।"

Coach Gary Stead gives an update following the first Test against England. Stead speaks on squad changes for the second Test and gives an update on Kyle Jamieson's injury 🏏 #NZvENGpic.twitter.com/uv3VjkuUdK