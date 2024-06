India vs Australia: जानिए मौसम का हाल, बारिश से धुला मैच तो क्या होगा? आस्ट्रेलिया को जीतना ही होगा, भारत की स्थिति मजबूत

Highlights टी20 विश्व कप के ग्रुप 1 में सेमीफाइनल की दौड़ रोचक हो गई है सभी चार टीमों के पास अभी भी नॉकआउट चरण में जगह बनाने का मौका ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मुकाबला करो या मरो वाला हो गया है

India vs Australia: टी20 विश्व कप के ग्रुप 1 में सेमीफाइनल की दौड़ रोचक हो गई है। सभी चार टीमों के पास अभी भी नॉकआउट चरण में जगह बनाने का मौका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज अहम मुकाबला है। अफगानिस्तान से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मुकाबला करो या मरो वाला हो गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया आज हार जाती है और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देती है तो कंगारू टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। आज मौसम के मिजाज पर भी सबकी नजर होगी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला सेंट लूसिया के ग्रोस आइलेट में डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच स्थानीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। भारतीय समयानुसार रात 8 बजे मुकाबला शुरू होगा। खेल के दौरान स्टेडियम के ऊपर आसमान में ज्यादातर बादल छाए रहने का अनुमान है। Accuweather.com के अनुसार, सेंट लूसिया में सोमवार की सुबह "आंशिक रूप से धूप" होगी। लेकिन "क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तूफान" के अलावा "हवा" होगी और 85% बादल छाए रहेंगे। जैसे-जैसे दिन दोपहर में आगे बढ़ेगा मौसम में सुधार होगा।

Back-to-back wins for the Men in Blue in the Super 8s! 💪 @hardikpandya7, your performance with the bat in the first innings was exceptional, and @imkuldeep18 - your spell was simply mind-blowing! 🔥 Let's keep this momentum going, boys! 🇮🇳#T20WorldCuppic.twitter.com/54atxNODRn