Chris Jordan T20 World Cup 2024: जन्मभूमि पर हैट्रिक!, लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी नहीं, देखें 9 गेंदबाजों की सूची

Highlights Chris Jordan T20 World Cup 2024: अमेरिकी टीम 18.5 ओवर में 115 रन पर ढेर हुई। Chris Jordan T20 World Cup 2024: जॉर्डन ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए। Chris Jordan T20 World Cup 2024: मार्क वुड की जगह खेल रहे क्रिस ने बटलर को सही साबित किया।

Chris Jordan T20 World Cup 2024: गत चैंपियन और जोस बटलर की टीम इंग्लैंड ने शानदार और जानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका को 10 विकेट से हराकर टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस बीच तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन ने कमाल का प्रदर्शन किया। अपनी जन्म भूमि पर सनसनीखेज हैट्रिक के साथ अपना नाम इतिहास में दर्ज करा ली। मार्क वुड की जगह खेल रहे क्रिस ने बटलर को सही साबित किया। जॉर्डन ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए। 19वें ओवर में हैट्रिक सहित पांच गेंदों में चार विकेट लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका को तोड़ दिया। अमेरिकी टीम 18.5 ओवर में 115 रन पर ढेर हुई।

पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिकः (Hat-tricks in Men’s T20 World Cups)-

1. ब्रेट ली बनाम बांग्लादेश, केप टाउन, 2007

2. कर्टिस कैम्फर बनाम नीदरलैंड, अबू धाबी, 2021

3. वानिंदु हसरंगा बनाम दक्षिण अफ्रीका, शारजाह, 2021

4. कगिसो रबाडा बनाम इंग्लैंड, शारजाह, 2021

5. कार्तिक मयप्पन बनाम एसएल, जिलॉन्ग, 2022

6. जोशुआ लिटिल बनाम न्यूजीलैंड, एडिलेड, 2022

7. पैट कमिंस बनाम बांग्लादेश, नॉर्थ साउंड, 2024

8. पैट कमिंस बनाम अफगानिस्ता, किंग्सटाउन, 2024

9. क्रिस जॉर्डन बनाम अमेरिका, ब्रिजटाउन, 2024।

टी20 विश्व कप सुपर आठ इसके बाद बटलर ने 38 गेंदों में नाबाद 83 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे इंग्लैंड ने 9.4 ओवर में लक्ष्य का पीछा पूरा कर लिया और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। अपनी शानदार पारी के दौरान बटलर ने सात छक्के और छह चौके लगाए, जिसमें हरमीत सिंह के ओवर में पांच छक्के भी शामिल थे।

35 वर्षीय जॉर्डन जो बारबाडोस के क्राइस्टचर्च में पैदा हुए और पले-बढ़े हैं। कोरी एंडरसन को 29 रन पर आउट करने की शुरुआत की। अगली गेंद पर अली खान को विकेट लेकर कमाल किया। जॉर्डन ने नोस्टुश केनजिगे और सौरभ नेत्रावलकर को लगातार गेंदों पर आउट करके टी20ई में इंग्लैंड के लिए पहली हैट्रिक ली। जॉर्डन ने 2.5 ओवर में 10 रन देकर चार विकेट लिए। जॉर्डन टी20 विश्व कप इतिहास में एक ही ओवर में चार विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज भी बन गए।

