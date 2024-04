KKR vs RR: सुनील नरेन ने उड़ाया गर्दा, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 49 गेंदों में बनाया अपना पहला टी20 शतक

Highlights नरेन ने 49 गेंदों में ग्यारह चौकों और छह छक्कों की मदद से शतक बनाया केकेआर के सलामी बल्लेबाज की पारी 109 रन (56 गेंद) पर समाप्त हुई ब्रेंडन मैकुलम और वेंकटेश अय्यर के बाद नरेन शतक बनाने वाले केकेआर के तीसरे बल्लेबाज बने

KKR vs RR, IPL 2024: सलामी बल्लेबाज सुनील नरेन ने मंगलवार को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2024 मैच के दौरान अपने करियर का पहला शतक बनाया। केकेआर के लिए पारी की शुरुआत करते हुए, नरेन ने 49 गेंदों में ग्यारह चौकों और छह छक्कों की मदद से शतक बनाया और अपने पिछले उच्चतम टी20 स्कोर 85 को पीछे छोड़ दिया।

ब्रेंडन मैकुलम और वेंकटेश अय्यर के बाद नरेन शतक बनाने वाले केकेआर के तीसरे बल्लेबाज बन गए। नरेन की पारी 109 रन पर समाप्त हुई। उन्होंने आउट होने से पहले 56 गेंदों का सामना करते हुए 19 बाउंड्रीज लगाईं। जिनमें 13 चौके और 6 छक्के शामिल थे। अट्ठारवां ओवर डाल रहे ट्रेंट बोल्ड ने उन्हें तीसरी गेंद पर बोल्ड किया।

