WATCH: केशव महाराज ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले वीडियो संदेश में भारतीय समुदाय को दी शुभकामनाएं

Highlights राम मंदिर का भव्य उद्घाटन कल पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाला है इस कार्यक्रम में कई मशहूर हस्तियां और प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी केशव महाराज ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय को अपनी शुभकामनाएं भेजीं। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन कल पूरे दिन सुर्खियों में रहने की उम्मीद है क्योंकि इस कार्यक्रम में कई मशहूर हस्तियां और प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे।

बताया गया है कि राम मंदिर के भव्य समारोह में 6000 से ज्यादा मेहमान हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के लिए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी, हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले और हरमनप्रीत कौर सहित कई क्रिकेटरों को आमंत्रित किया गया है। केशव महाराज, जो स्वयं भगवान राम और हनुमान के भक्त हैं, ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन से पहले शांति और ज्ञान की कामना की।

दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने एक वीडियो में कहा, "सभी को नमस्ते। मैं कल अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए दक्षिण अफ्रीका में अपने भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी के लिए शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक ज्ञान हो। जय श्री राम।"

