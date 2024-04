Ram Navami Ayodhya: कुछ ही देर में होगा रामलला का 'सूर्य तिलक', अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भीड़, जानें कैसे घर बैठे देख सकेंगे लाइव

Ram Navami Ayodhya: भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद पहली रामनवमी मनाई जा रही है। रामनवमी के पावन अवसर पर मंदिर में भव्य तैयारियां की गई है। आज रामलला का सूर्य की किरणों से भव्य सूर्य तिलक होने वाला है जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई है।

रामनवमी जो रामलला की जन्म का प्रतीक है और यह दिन चैत्र माह के नवमी को आता है। इस साल यह शुभ अवसर राम लला के 'सूर्य अभिषेक' से और भी खास हो जाएगा, जब दोपहर के समय सूर्य की किरणें भगवान की मूर्ति के माथे पर पड़ेंगी।

अयोध्या के सूर्यवंशी राजा रामलला के ललाट पर सूर्य किरण 12 बजकर 16 मिनट पर करीब पांच मिनट तक पड़ेगी। इसके लिए तकनीकी व्यवस्था की गई है। जिसके माध्यम से सूर्य की किरणों को ऑप्टिकल उपकरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से कैप्चर और डायवर्ट किया जाएगा। अगले चार मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर 75 मिलीमीटर तक गोलाकार रूप में चमकती रहेंगी।

परियोजना से जुड़े सीएसआईआर-सीबीआरआई रूड़की के वैज्ञानिक डॉक्टर एसके पाणिग्रही ने कहा, "माथे के केंद्र पर तिलक लगाने की सही अवधि लगभग तीन से साढ़े तीन मिनट है जिसमें दो मिनट की पूर्ण रोशनी होती है।"

श्री राम नवमी की पावन बेला में आज, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री रामलला सरकार का दिव्य अभिषेक किया गया।



Divya Abhisheka of Prabhu Shri Ramlalla Sarkar at Shri Ram Janmabhoomi Mandir, on the pious ocassion of Shri Ram Navami. pic.twitter.com/U4HaE5yFyg