Ram Navami Ayodhya: सूर्य की किरणों से हुआ रामलला का 'सूर्य तिलक', देखें भव्य तस्वीर

Ram Navami Ayodhya: देशभर में बुधवार को मनाए जा रहे राम नवमी के त्योहार पर अयोध्या में खास उत्साह का आयोजन किया गया है। राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने के बाद यह पहली रामनवमी है जिसके लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। आज सूर्य की किरणों से राम लला का सूर्य तिलक संपन्न हुआ जिसे देखने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तमाम पुजारियों द्वारा मंत्रों के उच्चारण से भव्य तिलक समारोह को पूरा किया गया।

श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या से प्रभु श्री रामलला सरकार के मंगल जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण

LIVE webcast of Mangal Janmotsav of Prabhu Shri Ramlalla Sarkar, from Shri Ram Janmabhoomi Mandir, Ayodhya https://t.co/WQKw2u10pe