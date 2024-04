प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "यह एक असाधारण प्रयास है!", त्रिचूर ब्रदर्स पीएम मोदी के भाषण को गीतों में ढालेंगे

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिचुर ब्रदर्स के उस प्रयास की सराहना की है त्रिचुर ब्रदर्स ने पीएम मोदी के ऐतिहासिक भाषण को गीतों में ढाला है त्रिचुर ब्रदर्स ने पीएम मोदी के भाषण को लाखों राम भक्तों को समर्पित किया है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिचुर ब्रदर्स के उस प्रयास की सराहना की है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के ऐतिहासिक भाषण को गीतों में ढाला है और उसे लाखों राम भक्तों को समर्पित किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में सोशल प्लेटफॉर्म एक्स कर किये पोस्ट में कहा, "यह एक असाधारण प्रयास है! प्रभु श्री राम शाश्वत धार्मिकता और वीरता के प्रतीक हैं, जो धर्म और न्याय के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता से पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। उनकी महानता समय से परे है, दिव्य प्रकाश और ज्ञान के साथ हमारा मार्गदर्शन करती है।"

This is an exceptional effort!



Prabhu Shri Ram embodies eternal righteousness and valour, inspiring generations with His deep commitment to Dharma and justice.



His greatness transcends time, guiding us with divine light and wisdom. https://t.co/RdoDmaUKcJ