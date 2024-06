Kane Williamson steps down captain: 100 टेस्ट, 165 वनडे और 93 टी20 मैच, विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप न्यूजीलैंड को दिलाई

Highlights Kane Williamson steps down captain: न्यूजीलैंड के लिये खेलने के लिये उपलब्ध रहेगा। Kane Williamson steps down captain: महानतम बल्लेबाज के लिये यह अपवाद सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं। Kane Williamson steps down captain: 100 टेस्ट, 165 वनडे और 93 टी20 मैच खेले हैं।

Kane Williamson steps down captain: टी20 विश्व कप से न्यूजीलैंड के अप्रत्याशित रूप से जल्दी बाहर होने के बाद कप्तान केन विलियमसन ने 2024-25 के लिए राष्ट्रीय अनुबंध ठुकरा दिया है और अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को विस्तार देने के लिये सीमित ओवरों की कप्तानी भी छोड़ दी है। विलियमसन ने कहा ,‘सभी प्रारूपों में टीम को आगे ले जाना मेरा जुनून रहा है और मैं आगे भी योगदान देते रहना चाहता हूं।’ उन्होंने कहा ,‘लेकिन इस सत्र में विदेश में खेलने के मौकों के कारण मैं न्यूजीलैंड क्रिकेट का केंद्रीय अनुबंध नहीं ले सकूंगा।’ न्यूजीलैंड को जनवरी में बहुत कम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना है। दिसंबर 2022 में टेस्ट कप्तानी छोड़ने वाले विलियमसन इस दौरान तीनों प्रारूप खेलने के लिये उपलब्ध होंगे।

33 वर्ष के इस धुरंधर ने कहा ,‘न्यूजीलैंड के लिए खेलना मेरे लिये खास है और टीम के लिए योगदान देने की मेरी ख्वाहिश जस की तस है। क्रिकेट के बाहर मेरी जिंदगी हालांकि बदल गई है। परिवार के साथ अधिक समय बिताना, उनके साथ देश विदेश में अनुभव का लुत्फ उठाना मेरे लिये अधिक महत्वपूर्ण है।’ तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन ने भी संकेत दिया है कि वह राष्ट्रीय अनुबंध स्वीकार नहीं करेंगे।

न्यूजीलैंड टीम को क्रिसमस से पहले आठ टेस्ट खेलने हैं, जिनमें भारत दौरा और इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज शामिल है। जनवरी में यूएई आईएलटी20, दक्षिण अफ्रीका की एसए20, आस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, बांग्लादेश की बीपीएल होने वाली है। इसके बाद फरवरी मार्च में पाकिस्तान में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी होगी।

न्यूजीलैंड क्रिकेट का केंद्रीय अनुबंध लेने वाले खिलाड़ियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिये उपलब्ध रहना होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के सीईओ स्कॉट वीनिंक ने कहा कि विलियमसन को परिवार समेत दूसरी चीजों के लिये समय निकालने का अधिकार है। उन्होंने कहा ,‘हमें जनवरी में अधिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलना है और उसके अलावा वह न्यूजीलैंड के लिये खेलने के लिये उपलब्ध रहेगा।

आम तौर पर हम अपने केंद्रीय अनुबंध को लेकर काफी सख्त रहते हैं लेकिन हमें अपने महानतम बल्लेबाज के लिये यह अपवाद सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं।’ विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिये 100 टेस्ट, 165 वनडे और 93 टी20 मैच खेले हैं। वह 2015 और 2019 वनडे विश्व कप और 2021 टी20 विश्व कप फाइनल तक पहुंचने वाली टीम में थे और पहली विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप विजेता टीम के कप्तान रहे।