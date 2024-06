Kane Williamson New Zealand cricket: टी20 विश्व कप से बाहर, कप्तानी के साथ केंद्रीय अनुबंध भी छोड़ा, ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन ने भी कहा ना

Highlights Kane Williamson New Zealand cricket: ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यह उनका आखिरी टी20 विश्व कप है। Kane Williamson New Zealand cricket: न्यूजीलैंड के लिए खेलने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। Kane Williamson New Zealand cricket: राष्ट्रीय टीम के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

Kane Williamson New Zealand cricket: न्यूजीलैंड टीम टी20 विश्व कप से जल्द बाहर हो गई। इस बीच बड़ा उलटफेर हुआ है। विराट कोहली के खास दोस्त केन विलियमसन ने बुधवार (19 जून) को न्यूजीलैंड क्रिकेट को चौंका दिया। वह 2024-25 सीज़न के लिए नया केंद्रीय अनुबंध नहीं लेंगे। इस फैसले के बावजूद विलियमसन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन कप्तानी भी छोड़ दी है। 33 वर्षीय खिलाड़ी ने स्वीकार किया कि वह विदेशी लीग में खेलने का अवसर तलाश रहे हैं। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय टीम के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि वह न्यूजीलैंड के लिए खेलने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। विलियमसन के नेतृत्व में न्यूजीलैंड को मौजूदा टी20 विश्व कप के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यह उनका आखिरी टी20 विश्व कप है। विलियमसन के फैसले के बाद अब न्यूजीलैंड को भी सीमित ओवरों का नया कप्तान चुनना होगा।

उन्होंने 2022 में पहले ही टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी और केवल सीमित ओवरों के क्रिकेट में टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उनके नेतृत्व में न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ 2019 विश्व कप फाइनल में बुरी तरह हार गया था। 2021 टी20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। 2021 में उद्घाटन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने में सफल रहा।

तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने भी केंद्रीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अनिच्छा का संकेत दिया है। अंतिम सूची अगले महीने घोषित होने की संभावना है। विलियमसन ने कहा कि टी20 विश्व कप से जल्द बाहर होने के बाद टीम को फिर से एकजुट होने के लिए कुछ समय की जरूरत है। उन्होंने साथ ही 2026 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अपनी वापसी को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई।

आधुनिक क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले सभी प्रारूपों के खिलाड़ी विलियमसन एक दशक से अधिक समय से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ रहे हैं। विलियमसन की मौजूदगी में न्यूजीलैंड तीन बार विश्व कप फाइनल में पहुंचा जिसमें 2015 और 2019 में एकदिवसीय विश्व कप और 2021 में टी20 विश्व कप शामिल हैं।

इसके अलावा पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब भी जीता। इन चार टूर्नामेंट में से तीन में विलियमसन ने टीम की कप्तानी की। जब विलियमसन से पूछा गया कि क्या वे 2026 के टूर्नामेंट में वापसी करेंगे तो उन्होंने कहा, ‘‘ओह, मुझे नहीं पता।’’ न्यूजीलैंड का अभियान पापुआ न्यू गिनी पर सात विकेट की आसान जीत के साथ समाप्त हुआ। वे 10 वर्षों में पहली बार सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाए।

तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि मौजूदा टी20 विश्व कप उनका आखिरी होगा। विलियमसन ने कहा, ‘‘अभी और तब के बीच थोड़ा समय है इसलिए यह एक टीम के रूप में फिर से एकजुट होना है। और हां, हमें अगले साल मुख्य रूप से लाल गेंद का क्रिकेट खेलना है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अन्य प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलूंगा और फिर देखता हूं कि चीजें कैसे रहती हैं।’’

टी20 विश्व कप से न्यूजीलैंड के जल्द बाहर होने पर इस 34 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा ‘‘मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा कुछ अधिक करना चाहते हैं।’’ विलियमसन ने कहा, ‘‘लेकिन यह वास्तव में अनोखा रहा है, सभी लोगों के लिए एक अनूठा अनुभव। मुझे लगता है कि बल्लेबाजों के लिए परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रही हैं।

लेकिन यह बस एक रास्ता खोजने की कोशिश करने के बारे में है।’’ न्यूजीलैंड अपने अभियान की शुरुआत करने वाली आखिरी टीम थी। वे चार दिनों के भीतर सुपर आठ की दौड़ से बाहर हो गए क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार मैचों में हार का सामना करना पड़ा।