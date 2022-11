जय शाह संभालेंगे ICC में नई जिम्मेदारी, बनेंगे वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति के प्रमुख

Highlights जय शाह निर्णय लेने वाले आईसीसी बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधि होंगे वह वैश्विक क्रिकेट निकाय की वित्त और वाणिज्यिक मामलों समिति के प्रमुख होंगे

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में एक नई जिम्मेदारी संभालेंगे। जय शाह निर्णय लेने वाले आईसीसी बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधि होंगे और वैश्विक क्रिकेट निकाय की वित्त और वाणिज्यिक मामलों समिति के प्रमुख होंगे।

वित्त और वाणिज्यिक समिति इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सभी सहायक समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है और कुछ वर्षों तक (बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली के सदस्य बनने तक) बीसीसीआई के प्रतिनिधि इसका हिस्सा नहीं थे।

