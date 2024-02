IND vs ENG: जसप्रीत बुमराह सबसे तेज 150 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय बने, सिर्फ 34 टेस्ट में रच दिया इतिहास

Highlights जसप्रीत बुमराह सबसे तेज 150 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय बने सिर्फ 34 टेस्ट में रच दिया इतिहास 64 पारियों में उन्होंने 151 विकेट लिए हैं

India vs England 2nd Test: विशाखातपत्तनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लिश कैप्टन बेन स्टोक्स का विकेट लेते ही एक कीर्तिमान रच दिया। स्टोक्स का विकेट लेकर बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट पूरे कर लिए। जसप्रीत बुमराह अब भारत के लिए सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बुमराह न सिर्फ मैच के मामले में सबसे तेज 150 विकेट पूरा करने वाले खिलाड़ी हैं बल्कि सबसे कम गेंदों पर 150 टेस्ट विकेट पूरे करने के मामले में वह सबसे तेज भारतीय हैं।

G. O. N. E! @Jaspritbumrah93 hits the woodwork to pick his 4⃣th wicket of the match 👌 👌



England lose their captain Ben Stokes.



Follow the match ▶️ https://t.co/X85JZGt0EV#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/83KHVPGSbW