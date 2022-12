Ishan Kishan: मेरे पास 300 रन बनाने का मौका था, किशन ने कहा-जब मैं आउट हुआ था तब 15 ओवर बचे थे, आगे कोशिश करूंगा

Highlights पारी के 36 वें ओवर में आउट हुए। भारत ने आठ विकेट पर 409 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने एक-एक बार दोहरा शतक लगाया है।

Ishan Kishan: आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले इशान किशन एकदिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाकर खुश हैं लेकिन उन्हें इस प्रारूप में पहला तिहरा शतक बनाने के सुनहरे अवसर से चूकने पर अफसोस जताया। इस 24 साल के खिलाड़ी ने अपने 10वें एकदिवसीय मैच में बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए 131 गेंद की पारी में 24 चौके और 10 छक्के की मदद से 210 रन बनाये।

इशान ने 126 गेंद में अपना दोहरा शतक पूरा किया जो इस प्रारूप का सबसे तेज दोहरा शतक है। इससे पहले पुरुष क्रिकेट में यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। उन्होंने 2015 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंद में दोहरा शतक पूरा किया था। वह पारी के 36 वें ओवर में आउट हुए। उनकी इस आक्रामक पारी से भारत ने आठ विकेट पर 409 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

Double Tons by Indian batters in ODIs!! @sachin_rt ✅@Virendersehwag ✅@ImRo45 ✅

& now @ishankishan51 ! 👏🏻👏🏻

An elite club to be a part of 😎#TeamIndiapic.twitter.com/LqCrkWPv0b