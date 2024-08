KL Rahul Retirement: क्या रिटायरमेंट लेने वाले हैं केएल राहुल? जानिए सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के पीछे का सच

Highlights राहुल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की है जिससे फैंस के बीच तरह-तरह की अटकलें लग रही हैं। राहुल श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में एक्शन में थे और उन्होंने अपनी दूसरी पारी में 31 रन बनाए। उनके इस पोस्ट ने फैंस का एक वर्ग आश्चर्यचकित था कि क्या राहुल वास्तव में रिटायरमेंट पर विचार कर रहे हैं।

क्या केएल राहुल ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है या जल्द ही करने वाले हैं? भारतीय स्टार क्रिकेटर केएल राहुल ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट किया है, जिसे लेकर यही अटकलें लगाई जा रही हैं। राहुल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की है जिससे फैंस के बीच तरह-तरह की अटकलें लग रही हैं। बता दें राहुल श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में एक्शन में थे और उन्होंने अपनी दूसरी पारी में 31 रन बनाए।

राहुल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "मुझे एक घोषणा करनी है, देखते रहिए।" उनके इस पोस्ट ने फैंस का एक वर्ग आश्चर्यचकित था कि क्या राहुल वास्तव में रिटायरमेंट पर विचार कर रहे हैं, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि वह घोषणा कर सकते हैं कि वह आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलेंगे।

इस सब के बीच सोशल मीडिया पर एक अलग सोशल मीडिया भी वायरल हो रहा है जिसमें राहुल के अकाउंट के हवाले से एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया है जिसमें कहा गया है: "बहुत सोचने और विचार करने के बाद, मैंने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने का फैसला किया है। यह निर्णय आसान नहीं है, क्योंकि यह खेल कई वर्षों से मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।"

