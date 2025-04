IPL 2025 Points Table RCB vs RR: 3 टीमों के पास 12-12 अंक, गुजरात, दिल्ली और बेंगलुरु?, अंक तालिका में उलटफेर जारी, हैदराबाद और चेन्नई सबसे नीचे

Highlights IPL 2025 Points Table updated after RCB vs RR: 12 नंबर लेकर आरसीबी तीसरे स्थान पर है। IPL 2025 Points Table updated after RCB vs RR:12-12 अंकों के साथ शीर्ष दो पर बने हुए हैं। IPL 2025 Points Table updated after RCB vs RR: 10 अंक के साथ मुंबई की टीम चौथे स्थान पर है।

IPL 2025 Points Table updated after RCB vs RR: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स पर 11 रन की जीत के बाद आईपीएल 2025 अंक तालिका में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। आरसीबी ने अब तक अपने नौ मैचों में से छह में जीत हासिल की है। इस बीच राजस्थान ने नौ मैचों में सातवां मैच खेला और वह सिर्फ चार अंकों के साथ आठवें स्थान पर बना हुआ है। गुजरात टाइटन्स और दिल्ली कैपिटल्स 12-12 अंकों के साथ शीर्ष दो पर बने हुए हैं, जिनमें से गुजरात का नेट रन रेट बेहतर है।

Changed the game with his sharp skills 👌



Josh Hazlewood is tonight's Player of the Match for producing a superb spell 👏



Scorecard ▶ https://t.co/mtgySHgAjc#TATAIPL | #RCBvRRpic.twitter.com/lN6BDXS3ak— IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2025

IPL 2025 Points Table updated after RCB vs RR: आईपीएल 2025 अंक तालिका-

1. गुजरात टाइटन्सः 12

2. दिल्ली कैपिटल्सः 12

3. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 12

4. मुंबई इंडियंसः 10

5. पंजाब किंग्सः 10

6. लखनऊ सुपर जायंट्सः 10

7. कोलकाता नाइट राइडर्सः 06

8. राजस्थान रॉयल्सः 04

9. सनराइजर्स हैदराबादः 04

10. चेन्नई सुपर किंग्सः 04