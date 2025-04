IPL 2025 RCB vs RR: विराट कोहली और देवदत्त पडीक्कल ने नहीं, इस खिलाड़ी ने दिलाई जीत, मैच के बाद बोले कप्तान रजत पाटीदार

Highlights शानदार गेंदबाजी से राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में नौ विकेट पर 194 रन ही बना सकी। जीत हमारे लिए बहुत जरूरी थी। पिच वैसी नहीं थी जिसकी उम्मीद की थी। 10वें ओवर के बाद जिस तरह से गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ थी।

IPL 2025 RCB vs RR: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार ने बृहस्पतिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में राजस्थान रॉयल्स पर मिली 11 रन की जीत का श्रेय गेंदबाजों को दिया। आरसीबी ने जोश हेजलवुड (33 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी से वापसी करते हुए इस सत्र में घरेलू मैदान पर पहली जीत का स्वाद चखा। इससे पहले स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (70 रन) और देवदत्त पडीक्कल (50 रन) के अर्धशतकों तथा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 51 गेंद में 95 रन की साझेदारी से टीम ने पांच विकेट पर 205 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

