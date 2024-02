ईशान किशन, श्रेयस अय्यर को केंद्रीय अनुबंध से बाहर करने को लेकर इरफान पठान BCCI पर बरसे

Highlights इरफान पठान ने कहा, श्रेयस और ईशान दोनों प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं उन्होंने लिखा, उम्मीद है कि वे वापसी करेंगे और मजबूती से वापसी करेंगे पूर्व क्रिकेटर ने हार्दिक के ए ग्रेड में शामिल किए जाने पर भी बीसीसीआई के फैसले पर सवाल उठाया

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के वार्षिक अनुबंध को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। यह निर्णय तब आया जब दोनों खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट से चूक गए और ऐसा माना गया कि वे रेड-बॉल क्रिकेट के बजाय आईपीएल जैसी घरेलू लीग को प्राथमिकता दे रहे थे। हालाँकि, सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने आईसीसी विश्व कप 2023 के बाद से भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को ए ग्रेड अनुबंध देने के बीसीसीआई के फैसले पर सवाल उठाया।

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज इरफान पठान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "श्रेयस और ईशान दोनों प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं। उम्मीद है कि वे वापसी करेंगे और मजबूती से वापसी करेंगे। अगर हार्दिक जैसे खिलाड़ी लाल गेंद क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, तो क्या उन्हें और उनके जैसे अन्य लोगों को सफेद गेंद वाले घरेलू क्रिकेट में भाग लेना चाहिए जब वे ऐसा कर रहे हों। 'राष्ट्रीय कर्तव्य पर नहीं? यदि यह सभी पर लागू नहीं होता है, तो भारतीय क्रिकेट वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएगा!''

They are talented cricketers, both Shreyas and Ishan. Hoping they bounce back and come back stronger. If players like Hardik don’t want to play red ball cricket, should he and others like him participate in white-ball domestic cricket when they aren’t on national duty? If this…