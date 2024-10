Watch Ireland vs South Africa: 24 वर्षीय स्टब्स की कुटाई पारी, 81 गेंद, 112 रन, 8 चौके और 3 छक्के, टी20 में बराबर, वनडे में एक नहीं चली?, दक्षिण अफ्रीका ने 174 रन से कूटा, देखें वीडियो

Highlights Ireland vs South Africa, 2nd ODI 2024: सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच सोमवार को खेला जाएगा। Ireland vs South Africa, 2nd ODI 2024: तीन मैच की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। Ireland vs South Africa, 2nd ODI 2024: आयरलैंड को 174 रन से करारी शिकस्त दी।

Ireland vs South Africa, 2nd ODI 2024: युवा बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स के करियर के पहले शतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आयरलैंड को 174 रन से करारी शिकस्त देकर तीन मैच की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। आयरलैंड ने इससे पहले टी20 सीरीज बराबर की थी लेकिन वनडे में उसकी एक नहीं चली। अपना छठा वनडे मैच खेल रहे 24 वर्षीय स्टब्स ने 81 गेंद पर नाबाद 112 रन बनाए जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल हैं।

THE MEMORABLE MOMENT. ⭐



- Tristan Stubbs with his maiden century in international cricket. 👏pic.twitter.com/GlfWYNqGEG — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 4, 2024

South Africa move to an unassailable 2-0 ODI series lead over Ireland in Abu Dhabi 👏#IREvSA 📝 https://t.co/CdyFTQiLPA



📸 @ProteasMenCSApic.twitter.com/6zxoRDP3L3 — ICC (@ICC) October 5, 2024

उनकी इस शानदार पारी से दक्षिण अफ्रीका में पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 343 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में आयरलैंड की टीम 30.3 ओवर में 169 रन पर आउट हो गई। उसकी तरफ से 11वें नंबर के बल्लेबाज क्रेग यंग ने सर्वाधिक 29 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मध्यम गति के गेंदबाज लिज़ाद विलियम्स सबसे सफल गेंदबाज रहे।

A ⭐ is born!



A stroke-filled maiden int'l 💯 by Tristan Stubbs takes South Africa to a mammoth 343 against Ireland in Abu Dhabi. #IREvSAonFanCodepic.twitter.com/o8Z63qU2Sl — FanCode (@FanCode) October 4, 2024

उन्होंने 36 रन देखकर तीन विकेट हासिल किये। दक्षिण अफ्रीका के प्रत्येक गेंदबाज ने कम से कम एक विकेट जरूर लिया। दक्षिण अफ्रीका की पारी का आकर्षण स्टब्स का शानदार शतक रहा लेकिन उसके अन्य बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया। कप्तान तेम्बा बावुमा ने बाईं कोहनी में चोट लगने के कारण रिटायर्ड हर्ट होने से पहले 35 रन बनाए।

HUNDRED FOR TRISTAN STUBBS 👊



- First in International cricket, hundred from just 75 balls, What a knock, proper dominance against Ireland in the 2nd ODI. pic.twitter.com/zzdollT8vd — Johns. (@CricCrazyJohns) October 4, 2024

वह इसके बाद मैदान पर नहीं उतरे और उनकी जगह रासी वान डेर डुसेन ने टीम की कमान संभाली। वान डेर डुसेन के 35 और रयान रिकेल्टन के 40 रन की मदद से दक्षिण अफ्रीका अच्छी स्थिति में पहुंच गया। इसके बाद स्टब्स ने जिम्मेदारी संभाली। उन्हें काइल वेरिन (67) और वियान मुल्डर (43) का अच्छा साथ मिला। दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को पहला मैच 139 रन से जीता था।