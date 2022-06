Ireland vs India Series: जम्मू कश्मीर के युवा गेंदबाज को टीम इंडिया में मौका, भुवनेश्वर कुमार ने कैप सौंपी और टीम ने दी बधाई

Highlights दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह के साथ मिला। आयरलैंड दौरे पर गयी टी20 टीम में भी शामिल है, जहां आज खेलने का मौका मिला। इंडियन प्रीमियर लीग में तूफानी गेंदबाजी कर कई टीम को परेशान किया था।

Umran Malik Team India Debut: जम्मू कश्मीर के युवा गेंदबाज उमरान मलिक आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू कर रहे हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज और उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने कैप सौंपा। इंडियन प्रीमियर लीग में तूफानी गेंदबाजी कर कई टीम को परेशान किया था।

उमरान ने इस साल आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 14 मैचों में 22 विकेट लिए थे। उन्होंने लगातार 95 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सुर्खियां बटोरी। इसका इनाम उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह के साथ मिला। वह आयरलैंड दौरे पर गयी टी20 टीम में भी शामिल है, जहां आज खेलने का मौका मिला।

A dream come true moment!!Congratulations to Umran Malik who is all set to make his T20I debut for #TeamIndia



He gets 🧢 No.98 #IREvINDpic.twitter.com/8JXXsRJFbW