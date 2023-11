IPL Retention: हार्दिक पंड्या को गुजरात टाइटंस ने रिटेन किया, आरसीबी ने हसरंगा, हेज़लवुड को किया रिलीज

IPL 2024: मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स समेत सभी 10 आईपीएल टीमों को दिसंबर की नीलामी से पहले 26 नवंबर को रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की अंतिम सूची जमा करनी है। खिलाड़ियों की खरीद-फरोख्त और रिहाई को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं।

सबसे बड़ी चर्चा का विषय हार्दिक पंड्या का जीटी से पुनः एमआई में जाने की रही। लेकिन अब इस अटकल पर विराम लग गया है। रविवार को गुजरात टाइटंस ने अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को रिटेन किया है। जबकि आरसीबी ने अपनी टीम से हसरंगा और हेजलवुड को रिलीज कर दिया है।

वहीं आरसीबी ने अपनी अंतिम सूची की पुष्टि कर दी है। हेज़लवुड, हर्षल और हसरंगा उन 11 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें उनके द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। रिलीज़ किए गए खिलाड़ी: वानिंदु हसरंघा, हर्षल पटेल, जोश हेज़लवुड, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेविड विली, वेन पार्नेल, सोनू यादव, अविनाश सिंह, सिद्धार्थ कौल, केदार जाधव

Retained!!



But remember, the trading window will be open until 7 days prior to the Player Auction 👀#HardikPandya#IPL2024#IPLRetentionspic.twitter.com/irxhl81cv9