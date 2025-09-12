IND vs PAK: इस IPL फ्रेंचाइजी ने अनोखे अंदाज में भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच का किया बहिष्कार

पंजाब किंग्स ने भारत के आगामी मैच के बारे में सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया, उसमें जानबूझकर पाकिस्तान का नाम प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं लिया गया। इस कदम पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया हुई कि फ्रैंचाइज़ी को अपने एक्स सोशल मीडिया चैनल पर कमेंट्स बंद करने पड़े।

By रुस्तम राणा | Updated: September 12, 2025 16:00 IST2025-09-12T16:00:52+5:302025-09-12T16:00:52+5:30

IPL franchise joins boycott of India vs Pakistan Asia Cup match, in unique manner | IND vs PAK: इस IPL फ्रेंचाइजी ने अनोखे अंदाज में भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच का किया बहिष्कार

IND vs PAK: इस IPL फ्रेंचाइजी ने अनोखे अंदाज में भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच का किया बहिष्कार

googleNewsNext

India vs Pakistan Asia Cup 2025: भारत 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के मैच में पाकिस्तान से भिड़ने की तैयारी कर रहा है, और इस मैच को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। जहाँ कुछ लोग आतंकवाद की आशंकाओं के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का विरोध कर रहे हैं, वहीं आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने सोशल मीडिया पर अपने मैच की घोषणा में पाकिस्तान का ज़िक्र न करके एक अनोखा रुख अपनाया है। 

मैच रद्द करने के मामले में तत्काल सुनवाई की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पंजाब किंग्स ने भारत के आगामी मैच के बारे में सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया, उसमें जानबूझकर पाकिस्तान का नाम प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं लिया गया। इस कदम पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया हुई कि फ्रैंचाइज़ी को अपने एक्स सोशल मीडिया चैनल पर कमेंट्स बंद करने पड़े।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों को लेकर गंभीर चिंताएँ जताई गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से गलत संदेश जाता है, खासकर फलांगम और ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालिया आतंकी हमलों के बाद, जिनमें भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। 

याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है: "देशों के बीच क्रिकेट सद्भाव और मित्रता दिखाने के लिए होता है। लेकिन फलांगम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब हमारे लोग शहीद हुए और हमारे सैनिकों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पाकिस्तान के साथ खेलने से उल्टा संदेश गया कि जहाँ हमारे सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान की, वहीं हम उसी देश के साथ खेल का जश्न मना रहे हैं जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है।"

याचिकाकर्ताओं ने आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की चिंता व्यक्त की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सम्मान और नागरिक सुरक्षा को मनोरंजन से ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। याचिका में दावा किया गया है कि इस तरह के क्रिकेट मैच सशस्त्र बलों और राष्ट्र के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पारंपरिक रूप से न केवल खेल प्रतिद्वंद्विता के लिए, बल्कि दोनों देशों के बीच जटिल राजनीतिक संबंधों के कारण भी काफ़ी रुचि पैदा करते हैं। आगामी दुबई मुकाबला उपमहाद्वीप में खेल और राजनीति को लेकर बहस को और तेज़ कर रहा है।

Open in app
टॅग्स :Asia CupIndiaPakistanIPLPunjab Kingsएशिया कपभारतपाकिस्तानपंजाब किंग्स