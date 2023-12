IPL Auction 2024: मिचेल स्टार्क ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, पैट कमिंस, डेरिल मिचेल, अल्जारी जोसेफ और हर्षल पटेल पर करोड़ों की बारिश, देखें अब तक के महंगे प्लेयर

Highlights पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ में खरीदा। आईपीएल नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 11.50 करोड़ रुपये में खरीदा है। रोवमैन पावेल को राजस्थान रॉयल्स ने 7.40 करोड़ रुपए में खरीदा।

IPL Auction 2024: पहली बार विदेश में आयोजित की जा रही आईपीएल 2024 नीलामी में रुपये की बारिश हो रही है। दुबई के कोका कोला एरिना में क्रिकेटरों की बोली लग रही है। यह पहली बार है कि प्रशंसक स्टैंड से इवेंट को लाइव देख रहे हैं। मिचेल स्टार्क को KKR ने 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा है। आईपीएल नीलामी में बिकने वाले अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए।

The record created not long back is 𝘽𝙍𝙊𝙆𝙀𝙉! 🤯



Most expensive player of all time 👇



P̶a̶t̶ ̶C̶u̶m̶m̶i̶n̶s̶ Mitchell Starc 😎



Mitchell Starc is SOLD to #KKR for INR 24.75 Crore 💜#IPLAuction | #IPL — IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023

मिचेल स्टार्क मंगलवार (19 दिसंबर) को इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे महंगे प्लेयर बन गए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 की नीलामी में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज़ी जोड़ी नीलामी के इतिहास में 20 करोड़ रुपये का वेतन पार करने वाले पहले दो खिलाड़ी हैं।

The record created not long back is 𝘽𝙍𝙊𝙆𝙀𝙉! 🤯



Most expensive player of all time 👇



P̶a̶t̶ ̶C̶u̶m̶m̶i̶n̶s̶ Mitchell Starc 😎



Mitchell Starc is SOLD to #KKR for INR 24.75 Crore 💜#IPLAuction | #IPL — IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023

ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता कप्तान पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ में खरीदा। प्रतिद्वंद्वी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस शुरू में कमिंस के लिए झगड़ पड़े, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और एसआरएच ने अपनी-अपनी बोली लगा दी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल को चेन्नई सुपर किंग्स ने दुबई में चल रही आईपीएल नीलामी में 14 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है।

WOWZAAA 💰



Chennai Super Kings get New Zealand allrounder Daryl Mitchell for an enormous price of INR 14 Crore! 💛#IPLAuction | #IPLpic.twitter.com/1j0vfuwRRU — IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023

गेराल्ड कोएत्ज़ी - मुंबई इंडियंस - 5 करोड़ रुपये

क्रिस वोक्स - पंजाब किंग्स - INR 4.2 करोड़

शार्दुल ठाकुर - चेन्नई सुपर किंग्स - 4 करोड़ रुपये

रचिन रवींद्र - चेन्नई सुपर किंग्स - 1.8 करोड़ रुपये

वानिंदु हसरंगा - सनराइजर्स हैदराबाद - 1.5 करोड़ रुपये।

रोवमैन पॉवेल 7.4 करोड़ आरआर

हैरी ब्रूक 4 करोड़ डीसी

ट्रैविस हेड 6.8 करोड़ SRH।

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को दुबई में चल रही आईपीएल नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 11.50 करोड़ रुपये में खरीदा है। पंजाब किंग्स ने भारत के मध्यम गति के गेंदबाज हर्षल पटेल को दुबई में आईपीएल नीलामी में 11.75 करोड़ रुपये में खरीदा। वेस्टइंडीज के रोवमैन पावेल को राजस्थान रॉयल्स ने 7.40 करोड़ रुपए में खरीदा।