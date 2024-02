IPL 2024 LSG: हार्दिक के भाई को लखनऊ ने दिया बड़ा झटका, आईपीएल से पहले इस पद से हटाया, इस खिलाड़ी को बनाया...

Highlights राहुल चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। कप्तान केएल राहुल के साथ ओपनिंग करेंगे। क्रुणाल को उप-कप्तान बनाया गया था।

IPL 2024 LSG Lucknow Super Giants: लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या के भाई क्रुणाल पंड्या को झटका दिया है। एलएसजी ने आईपीएल 2024 संस्करण से पहले वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान निकोलस पूरन को उप-कप्तान बना दिया है। पूरन को 16 करोड़ रुपये की भारी रकम पर एलएसजी में शामिल हुए थे। कप्तान केएल राहुल के साथ ओपनिंग करेंगे। क्रुणाल पंड्या ने राहुल की अनुपस्थिति में छह मैचों में लखनऊ फ्रेंचाइजी का नेतृत्व किया था। राहुल चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। क्रुणाल को उप-कप्तान बनाया गया था।

KL Rahul (C) Nicholas Pooran (VC) This season feels special already 💙 pic.twitter.com/367JTTeSHL

आईपीएल 2024 के लिए लखनऊ सुपर जाइंट्स टीम: केएल राहुल (कप्तान), निकोलस पूरन (उप-कप्तान), क्विंटन डी कॉक, मार्कस स्टोइनिस, काइल मेयर्स, रवि बिश्नोई, दीपक हुडा, क्रुणाल पंड्या, कृष्णप्पा गौतम, आयुष बदोनी, देवदत्त पडिक्कल, एश्टन टर्नर , डेविड विली, शमर जोसेफ, नवीन-उल-हक, मोहसिन खान, अमित मिश्रा, युद्धवीर चरक, प्रेरक मांकड़, शिवम मावी, यश ठाकुर, अर्शिन कुलकर्णी, एम सिद्धार्थ, अरशद खान।

क्रुणाल के नेतृत्व में एलएसजी ने अपने छह मैचों में से तीन जीते, जबकि दो हारे और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। इस सीजन में पूरन को राहुल का नया डिप्टी बनाया गया। लखनऊ का लक्ष्य अपना पहला खिताब जीतना है। मुख्य कोच के रूप में जस्टिन लैंगर होंगे। देवदत्त पडिक्कल, शिवम मावी, डेविड विली, एम सिद्धार्थ और शमर जोसेफ टीम में हैं।

FIXTURES. ARE. HERE. 🔥



(some of them 😅) pic.twitter.com/3Qw8EFvVEr