IPL 2024: हार्दिक पंड्या आधिकारिक तौर पर मुंबई इंडियंस से जुड़े, छोड़ा गुजरात टाइंटस का साथ

IPL 2024: हार्दिक पंड्या का बहुप्रतीक्षित मुंबई इंडियंस में वापस स्थानांतरण पूरा हो गया है। वह एकतरफा ऑल-कैश ट्रेड में गुजरात टाइटन्स से पांच बार के चैंपियन रही टीम में वापस आ गए हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिकेट वेबाइसट इस बात की पुष्टि कर सकता है कि इस सौदे पर शामिल फ्रेंचाइजी - मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स - ने रविवार (26 नवंबर) को हस्ताक्षर किए हैं, जो कि आईपीएल 2024 की नीलामी से पहले खिलाड़ियों की रिलीज और रिटेंशन का अंतिम दिन है। जैसा कि पहले बताया गया है, यह पूर्णतः नकद सौदा है और इसलिए कोई भी खिलाड़ी विपरीत दिशा में नहीं गया है।

BREAKING - Hardik Pandya's move from Gujarat Titans to Mumbai Indians has been finalised.



Cricbuzz can confirm that the deal has been signed.#IPL2024