IPL 2024: कैप्टन संजू सैमसन ने रचा इतिहास, ये रिकॉर्ड हासिल कर शेन वॉर्न की बराबरी की, अब इस पोजिशन पर..

IPL 2024: संजू सैमसन के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया है। हालांकि, अब उन्होंने नया रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। आइए जानते हैं, वो क्या है, जिसे लेकर राजस्थान के कप्तान चर्चा का विषय बन गए हैं।

By आकाश चौरसिया | Published: May 23, 2024 11:17 AM