IPL 2023: 115 मैच और 3000 रन, 2 शतक और 16 अर्धशतक, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज, देखें टॉप-3 खिलाड़ियों की लिस्ट

IPL 2023: राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के कप्तान संजू सैमसन ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपने फ्रेंचाइजी के लिए 3000 रन पूरे किए, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। सैमसन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स (जीटी) के खिलाफ आईपीएल 2023 के अपने मैच के दौरान इस मुकाम तक पहुंचे।

सैमसन ने केवल 32 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली। तीन चौके और छह छक्के शामिल थे। उनके रन 187.50 के स्ट्राइक रेट से आए। 115 मैचों में आरआर के लिए, सैमसन ने 29.76 के औसत और 139.10 के स्ट्राइक रेट से 3,006 रन बनाए हैं। उन्होंने 119 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ दो शतक और 16 अर्धशतक बनाए हैं।

उनका सबसे शानदार सीजन 2021 में आया। उस वर्ष 14 मैचों में उन्होंने 40.33 के औसत और 136.72 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए थे। उन्होंने 119 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ एक शतक और दो अर्धशतक बनाए। आरआर के लिए रन-स्कोरिंग चार्ट में उनके पीछे अजिंक्य रहाणे (100 मैचों में 2,810 रन), जोस बटलर (63 मैचों में 2,508 रन), शेन वॉटसन (63 मैचों में 2,508 रन) हैं।

राहुल द्रविड़ (46 मैचों में 1,276 रन)। अपने आईपीएल करियर में संजू ने ने दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व भी किया हैं। संजू ने 29.23 के औसत और 136.76 के स्ट्राइक रेट से 3,683 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने करियर में 119 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ तीन शतक और 19 अर्द्धशतक बनाए हैं। संजू लीग के इतिहास में 17वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

आईपीएल में शीर्ष पांच रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली (227 मैचों में 6,838 रन), शिखर धवन (210 मैचों में 6,477 रन), डेविड वार्नर (167 मैचों में 6,109 रन), रोहित शर्मा (231 मैचों में 5,986 रन) और सुरेश हैं। रैना के नाम (205 मैचों में 5,528 रन) हैं।

