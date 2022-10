48 गेंद और 100 रन, आईपीएल नीलामी मेरे नियंत्रण में नहीं, रिली ने कहा-शुरुआती दो टी20 मैचों में खाता खोलने में नाकाम रहा, अब सुकून महसूस हो रहा

Highlights दुनिया भर में खेले जाने वाले फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपना दबदबा बनाया है। तीसरे टी20 में 48 गेंदों में नाबाद 100 रनों की पारी खेलकर भारत पर 49 रन की जीत दर्ज करने में अपनी टीम की मदद की। रोसेयु ने कहा कि उनके दिमाग में इसका ख्याल नहीं था और वह सिर्फ अपने बड़ी पारी खेलने के बारे में सोच रहे थे।

IPL 2023: दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रिली रोसेयु ने शुरुआती दो टी20 मैचों में खाता खोलने में नाकाम रहे लेकिन भारत के खिलाफ श्रृंखला के तीसरे और आखिरी मैच में यादगार शतक जड़ने के बाद कहा कि अगर कोई खिलाड़ी अपनी क्षमताओं को लेकर आश्वस्त रहता है तो समय के साथ लय हासिल करना आसान होता है।

रोसेयु ने 2014 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद, 36 एकदिवसीय और 21 टी20 में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है लेकिन वह टीम अंदर-बाहर होते रहे हैं। उन्होंने इस दौरान हालांकि दुनिया भर में खेले जाने वाले फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपना दबदबा बनाया है।

