IPL 2023 Orange-Purple Cap Race: आरबीसी खिलाड़ियों का जलवा, ऑरेंज और पर्पल कैप पर किया कब्जा, देखें लिस्ट

Highlights बैंगलोर टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस शानदार पारी खेल रहे हैं। कुल 405 रन बनाकर आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप रैंकिंग में पहला स्थान बरकरार रखा। पंजाब किंग्स के खिलाफ 20 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग के 27वें मैच में 84 रन का उनका उच्चतम स्कोर है।

IPL 2023 Orange-Purple Cap Race: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इस बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 में अलग ही दिख रही है। खिलाड़ी भी जोश के साथ मैदान में उतर रहे हैं। इस बीच लगातार दो मैच में कप्तानी करते हुए विराट कोहली ने जीत दिलाई।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के 32वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को सात रन से हरा दिया। दो अंकों के साथ बैंगलोर आईपीएल अंक तालिका में चार जीत और तीन हार के साथ पांचवें स्थान पर है। बैंगलोर टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस शानदार पारी खेल रहे हैं।

सीजन के अपने सातवें मैच में 62 रन बनाए और कुल 405 रन बनाकर आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप रैंकिंग में पहला स्थान बरकरार रखा। डु प्लेसिस ने आईपीएल के इस सीजन में अब तक पांच अर्धशतक बनाए हैं, जिसमें पंजाब किंग्स के खिलाफ 20 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग के 27वें मैच में 84 रन का उनका उच्चतम स्कोर है।

आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप की दौड़ः

आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस सात मैचों में 405 रन बनाकर ऑरेंज कैप की दौड़ में शीर्ष पर हैं। सीएसके के सलामी बल्लेबाज कॉनवे 314 रनों के साथ दूसरे, डीसी कप्तान डेविड वार्नर (285) तीसरे स्थान पर हैं। आरसीबी के विराट कोहली (279) चौथे और सीएसके के गायकवाड़ (270) पांचवें स्थान पर हैं।

आईपीएल 2023 पर्पल कैप की दौड़ः

आरसीबी के मोहम्मद सिराज सात मैचों में 13 विकेट लेकर पर्पल कैप की दौड़ में शीर्ष पर हैं। इसके बाद पीबीकेएस के अर्शदीप सिंह (13) दूसरे स्थान पर हैं। आरआर स्पिनर युजवेंद्र चहल (12) तीसरे, जीटी के राशिद खान (12) चौथे स्थान पर हैं। सीएसके के तुषार देशपांडे (12) पांचवें स्थान पर हैं।